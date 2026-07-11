Partito il grande spettacolo della 61^Rieti-Terminillo

La 61^ Rieti Terminillo 59^ Coppa Bruno Carotti ha alzato il sipario sul quinto appuntamento di Campionato italiano Supersalita e Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud. Domani, domenica 12 luglio alle 10.30 il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Antonio Cappelli, daranno il via alla gara in salita unica. Dalle 11.00 tutto live su ACI Sport TV, sulle pagine social @Campionato Italiano Supersalita e @ACI Sport TV, oltre che sul canale 228 Sky e 52 Tivùsat.

Ampia la rosa di nomi che si sono candidati alle parti alte della classifica in gara ed al massimo dei punti. Il leader Simone Faggioli su Nova Proto NP 01 ha usato i riferimenti precisi che derivano da 9 successi a Rieti e che in gara saranno decisivi per il risultato, suo il miglior crono di giornata in 4’52”89 nella seconda manche. Il senese Mirko Torsellini è stato immediatamente disinvolto sul percorso che affrontava per la prima volta su Norma M20 FC da 3000 cc; l’abruzzese Stefano Di Fulvio su Nova Proto NP 01 turbo ha vinto nel 2025 ed ha finora i dati più certi; determinato a puntare in alto il siracusano di Melilli Luigi Fazzino che ha effettuato alcune modifiche sulla Osella PA 30; in fase di affinamento ma con prove concrete anche il lucano Achille Lombardi, anche lui su Osella PA 30. Un set up un pò capriccioso per Samuele Cassibba nella prima salita sulla generosa Nova Proto NP 01 V8. Occorre ancora un pò più di fiducia per il ragusano di lungo corso Franco Caruso per chiedere il massimo alla Nova Proto NP01. Poi i giovanissimi delle sportscar Motori Moto dove si profila nuovamente un duello siciliano tra Nova Proto NP03 Aprila ed il leader tricolore nisseno Andrea Di Caro ha cercato le conferme dai suoi riferimenti, mentre l’etneo Michele Puglisi ha optato per alcune modifiche dopo la prima manche di prove. Tra i due Tenta l’avvicinamento il giovane umbro Filippo Ferretti su Wolf GB 08 Thunder.

L’evento organizzato dall’AC Rieti presieduto da Alessandro de Sanctis ha vissuto la giornata dedicata alle ricognizioni dei 13.450 metri che dalla Colonna di Lisciano portano fino a Pian de valli sul Terminillo ed i protagonisti del quinto appuntamento del Campionato italiano Supersalita hanno studiato con attenzione le strategie e le regolazioni per essere efficaci sul tracciato più tecnico e selettivo, dove solo l’interpretazione ottimale garantisce la prestazione. Con 134 auto al via si è svolta la giornata di prove, arricchita dal passaggio sul percorso di un carosello di super car da sogno, che sfileranno anche nella giornata di gara.

Per le categorie turismo svetta il duello annunciato tra le super car del gruppo GT dove il foggiano Lucio Peruggini ha dati certi da usare sulla Ferrari 296 curata da Best Lap ed il campano Giuseppe D’Angelo è però in agguato sulla versione 488 Evo dell’auto di Maranello, attenzione all’esperto romano Marco Iacoangeli sulla BMW Z4 GT3, che ben conosce tracciato e vettura ed anche all’altro salernitano Giovanni del Prete su Ferrari 296. Riferimento di gruppo E1 si conferma in prova il calabrese Giuseppe Aragona con l’ultra generosa Volkswagen Golf 7, sebbene il mai domo salernitano Alessandro Tortora su Peugeot 106 turbo è minaccioso. Il bolognese Manuel Dondi ha confermato tutto il potenziale della Fiat X1/9 in vista della gara, mentre il bresciano Luca Tosini ha scritto le regole per il gruppo TCR sulla Audi RS3 LMS, dove l’altoatesina Selina Prantl convince anche sul lungo percorso al volante della Volkswagen Golf GTI nella versione con cambio DSG. Il pugliese di Fasano Giovanni Angelini con bravura e tenacia ha ottenuto già in ricognizione un ottimo riscontro al volante della MINI con cui è leader, come gratificante è stato il crono del pugliese Francesco Perillo su Citroen Saxo per le motorizzazioni aspirate. In Racing Start Cup il riferimento più utile è quello del salernitano Salvatore Tortora sulla Peugeot 308 ed è rimandato alla gara il duello con il fasanese Francesco Savoia, anche lui su Peugeot 308 e costretto allo stop nella seconda salita. In Racing Start Turbo RSTB la presenza del padrone di casa Antoni Scappa è evidente sulla Seat Leon Station Wagon, tanto da dirottare i pensieri del leader calabrese Salvatore Mondino a puntare su una gara proficua per il tricolore, anche lui sulla versione ST della Seat Leon. Per le motorizzazioni aspirate RS il salernitano Francesco Polo Cicalese su Honda Civic Type-R ha mostrato i denti anche sul bravo conterraneo Paolo Scarpelli su Peugeot 106.Classifica C.I. Supersalita dopo 2 prove:Assoluta: 1 Faggioli p. 60; 2 Di Fulvio 56; 3 Torsellini e Fazzino 48. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 60; 2 Pinto 26,5; Lo Schiavo 24,5. RSTB: 1 Mondino 72,5; 2 Aquila 47; 3 Gabrielli D. 44,5. RS+: 1 Angelini 60; 2 Tagliente G. 42,5; 3 Currenti 34,5. RS Cup: 1 Tortora S. 67,50; 2 Savoia 42,5; 3 Di Ferdinando 31,5. E1: 1 Magliano 41,5; 2 D’Acri 40,5; 3 Aragona 40. TCR: 1 Tosini 80; 2 Massa 23,5; 3 Prantl 23. GT Cup: 1 Gabrydriver 64,5; 2 Artuso 55; Parrino 49. GT SCup Div. 3: 1 Nappi 40; 2 Gaetani 37,5; 3 Bellin e 23,5. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 40. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 80; 2 D’Angelo 57; 3 Del Prete 34. GT3: 1 Zanardini 35; 2 Iacoangeli 32; 3 Ghezzi 20. E2SH: 1 Gramenzi 60; 2 Dondi 40; 3 Grasso 12. CN: 1 Scarafone 75; 2 Capucci 27; 3 Giorgio 20. E2SC-SS: 1 Faggioli p. 60; 2 Di Fulvio 56; 3 Torsellini e Fazzino 48. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 80; 2 Puglisi 60; 3 Ferretti 36. Under 25: 1 Prantl 23; 2 Picchi 22,5; 2 Ghirardo 22. Dame: 1 Cuccioloni M.C. 81; 2 Prantl 80; 3 Mourtaji 54,5. Scuderie: 1 Best Lap 224,5; 2 Cosenza Corse 176; 3 Vesuvio 167.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).