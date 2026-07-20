Ogni anno 130mila animali abbandonati, al via campagna Miav-Mutua Italiana Assistenza Veterinaria

(Adnkronos) – “Guardalo negli occhi. E ora abbandonalo, se ce la fai”. Con questo slogan la Miav-Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-Dottor Bau&Dottor Miao, intende sensibilizzare l’opinione pubblica contro una delle piaghe più tragiche e dolorose che ogni anno si ripresenta con l’avvio della stazione estiva: l’abbandono degli animali. Le più recenti stime suonano come un vero e proprio bollettino di guerra: ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 130.000 animali, soprattutto cani e gatti. Molti di questi animali non sopravvivono alle prime settimane di vita in strada. Incidenti, fame, sete, malattie e maltrattamenti trasformano un gesto irresponsabile in una vera e propria condanna a morte. “Quando un animale viene lasciato indietro – spiega Claudio La Rosa, Presidente di MIAV -, non si abbandona soltanto un cane o un gatto. Si abbandona una parte della nostra umanità. Non stiamo parlando di numeri ma di vite. Dietro ogni cane abbandonato c'è uno sguardo che continua ad aspettare. Dietro ogni gatto lasciato al proprio destino c'è una fiducia tradita”. A tal proposito, Miav-Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-Dottor Bau&Dottor Miao, ha redatto una sorta di vademecum informativo su come agire in caso di ritrovamento di un amico a 4 zampe abbandonato o in difficoltà. In caso di incontro con cani e gatti abbandonati, chiamare subito il canile/gattile municipale per il recupero dell'animale ed il suo trasferimento in struttura. Gli operatori rileveranno l'eventuale microchip e risalire al proprietario. In caso di animale abbandonato su autostrade o strade a lunga percorrenza, contattare subito il Numero unico di emergenza 112. Se incontri un animale ferito, contatta immediatamente il Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Su strade a lunga percorrenza o autostrade, segnalare l'animale alla Polizia Stradale. In alternativa, se ti trovi su una tratta gestita da Anas, puoi chiamare il numero verde ProntoAnas 800841148. Per animali selvatici in difficoltà, oltre al 112, contattare il numero 1515 del Corpo Forestale. Tutti i Servizi Veterinari delle Asl locali hanno un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24, anche nei festivi. In attesa dei soccorsi: non toccare o trattenere l’animale per evitarne reazioni incontrollate e/o pericolose. Rimanere a distanza di sicurezza e indicare la posizione esatta ai soccorritori per evitare inutili e dannose perdite di tempo. In Italia l’abbandono degli animali è un reato penale, punito con l'arresto fino a un anno o ammende fino a 10.000 euro. Eppure si tratta di un fenomeno che “continua a rappresentare una ferita aperta che altri Paesi europei hanno affrontato con maggiore efficacia attraverso registrazione degli animali, controlli, educazione civica e una cultura più diffusa della responsabilità – aggiunge La Rosa – La buona notizia è che qualcosa sta cambiando. Sempre più strutture turistiche accolgono gli animali. Sempre più servizi di trasporto si stanno aprendo a una mobilità realmente pet-friendly. Sempre più amministrazioni locali e associazioni investono nella sensibilizzazione e nella prevenzione. Ma non basta. Occorre una rivoluzione culturale: adottare significa assumere un impegno, un animale non è un passatempo. La libertà di partire per le vacanze non può trasformarsi nella condanna di chi ci ha regalato anni di affetto incondizionato. Noi di Miav crediamo profondamente che il benessere animale e il benessere umano siano inseparabili. È il principio della One Health: se stanno bene loro, stiamo meglio anche noi. Per questo motivo l'abbandono non è soltanto un problema degli animali. È un problema della società”.

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