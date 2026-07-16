Motori. Dal 31 luglio al 2 agosto la 30ª Luzzi-Sambucina Trofeo Silvio Molinaro

La grande velocità in salita torna protagonista in Calabria. Prosegue con crescente interesse la fase dedicata alle iscrizioni della 30ª Luzzi-Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro”, in programma dal 31 luglio al 2 agosto e organizzata dalla Tebe Racing. La manifestazione, che celebra il prestigioso traguardo delle trenta edizioni, sarà il sesto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e sarà valida anche per il Campionato Italiano “Le Bicilindriche”. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 26 luglio.

Un anniversario importante che si affianca a quello del 15° Trofeo Silvio Molinaro, importante parte integrante della storia dell’appuntamento luzzese e dedicato ad figura luminosa e sempre presente dell’automobilismo calabrese.

La Luzzi-Sambucina rappresenta ormai molto più di una competizione sportiva. Nel corso degli anni è diventata uno straordinario strumento di promozione del territorio, capace di coniugare agonismo, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali. Un evento che richiama in Calabria piloti, team, addetti ai lavori e migliaia di appassionati, offrendo un’importante vetrina nazionale al territorio cosentino.

Tra gli elementi che rendono unica la cronoscalata spicca il paddock allestito nel cuore della cittadina, autentico punto di incontro tra pubblico e protagonisti della gara. Team, piloti e vetture vivono infatti a stretto contatto con residenti e appassionati, trasformando il centro urbano in una grande cittadella del motorsport e creando un’atmosfera di festa che coinvolge l’intera comunità. Una formula vincente che accresce lo spettacolo e genera un significativo ritorno promozionale per Luzzi e per l’intero comprensorio.

La manifestazione offre l’opportunità di scoprire uno dei territori più suggestivi della Calabria. Il tracciato conduce verso la storica Abbazia Cistercense della Sambucina, simbolo del patrimonio storico e culturale locale, attraversando un paesaggio di grande fascino che esalta la bellezza della natura, l’ospitalità del territorio e le rinomate eccellenze eno gastronomiche calabresi.

Dal punto di vista tecnico, la Luzzi-Sambucina è considerata una delle cronoscalate più spettacolari e impegnative del panorama nazionale. I suoi 6,15 chilometri alternano tratti veloci e guidati, curve tecniche e continui cambi di ritmo che mettono alla prova il talento dei piloti e l’efficienza delle vetture, regalando ogni anno uno spettacolo di altissimo livello.

L’edizione 2025 ha confermato il prestigio della competizione con un podio assoluto di grande valore. Ad imporsi è stato Simone Faggioli, davanti ai siciliani Andrea Di Caro e Franco Caruso, al termine di una sfida molto seguita dal numeroso pubblico distribuito lungo tutto il percorso.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 26 luglio, poi Il programma entrerà nel vivo venerdì 31 con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 1 agosto saranno protagoniste le due manche di ricognizione sul tracciato di gara, mentre domenica 2 spazio alla competizione con le due salite ufficiali che assegneranno la vittoria della 30ª Luzzi-Sambucina e del 15° Trofeo Silvio Molinaro.