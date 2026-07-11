MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint del Gp Germania e classifica del Mondiale

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Marc Marquez domina la gara Sprint del Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta davanti alla Gresini del fratello Alex e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio, terzo. Quarto Ogura, quinto Fernandez. Soltanto sesto Martin, che allunga però in testa alla classifica Piloti approfittando dell'assenza di Bezzecchi, infortunatosi durante le qualifiche e costretto al forfait. Dietro di lui Bagnaia. Ecco ordine d'arrivo della gara Sprint del Gp Germania e le classifiche del Mondiale di MotoGp. 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 3. Fabio Di Giannantonio (VR46) 4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 5. Raul Fernandez (Aprilia Tech3) 6. Jorge Martin (Aprilia) 7. Francesco Bagnaia (Ducati) 8. Pedro Acosta (KTM) 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 10. Diogo Moreira (Honda) 11. Luca Marini (Honda) 12. Brad Binder (KTM) 13. Jack Miller (Yamaha) 14. Enea Bastianini (KTM) 15. Joan Mir (Honda) 16. Alex Rins (Yamaha) 17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18. Cal Crutchlow (Honda) 19. Maverick Vinales (KTM) 1 Jorge Martin 197 2 Marco Bezzecchi 186 3 Fabio Di Giannantonio 184 4 Ai Ogura 174 5 Marc Marquez 165 6 Raul Fernandez 143 7 Pedro Acosta 135 8 Francesco Bagnaia 133 9 Alex Marquez 87 10 Fermin Aldeguer 76 11 Luca Marini Honda 70 12 Enea Bastianini 69 13 Brad Binder 60 14 Fabio Quartararo 46 15 Diogo Moreira 43 16 Franco Morbidelli 43 17 Johann Zarco 34 18 Joan Mir 26 19 Alex Rins 18 20 Jack Miller 15 21 Toprak Razgatlioglu 11 22 Maverick Vinales 10 23 Iker Lecuona 9 24 Augusto Fernandez 5

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