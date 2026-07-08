La Nissa punta su altri due portieri juniores di prospettiva: dopo Damiano Butano, presi Alessandro Campolo e Mokus Ukelis, tutti classe 2008

La Nissa conferma, come già la passata stagione, la volontà di puntare su tre portieri Under. Una scelta che la passata stagione ha pagato e che, pertanto, in questa nuova stagione sarà riproposta. A motivo di ciò l’arrivo di due portieri Under dopo l’ingaggio del promettente Damiano Butano.

Alessandro Campolo

Il primo è Alessandro Campolo, classe 2008, estremo difensore con un importante percorso di crescita alle spalle. Campolo approda alla Nissa dopo aver maturato esperienze significative nel settore giovanile del Catanzaro, società nella quale ha compiuto l’intera trafila fino alla formazione Primavera Under 19. Nel corso della stagione 2025/2026 ha vissuto anche un’importante esperienza in prestito alla Luparense, occasione che gli ha consentito di confrontarsi con una nuova realtà e di proseguire il proprio percorso di maturazione tecnica e personale.

Il suo cammino nel calcio è iniziato nella Reggioravagnese, società che ne ha accompagnato i primi passi prima del trasferimento al Catanzaro nel 2023. Da allora la crescita è stata costante, passando dall’Under 17 fino alla Primavera del club calabrese, distinguendosi per affidabilità, applicazione e qualità tra i pali.

Portiere moderno, dotato di ottimi riflessi, personalità e sicurezza nelle uscite, Campolo si presenta alla Nissa con la voglia di mettersi in gioco e di continuare il proprio percorso di crescita, mettendo le proprie qualità al servizio della squadra. Con il suo arrivo, la società, attraverso il lavoro dell’instancabile direttore Lorenzo Giovannone, conferma la volontà di costruire un gruppo che unisca esperienza e giovani di valore, capaci di rappresentare un patrimonio tecnico per il presente e per il futuro.

Il secondo portiere di prospettiva è Mᴏʀᴋᴜs Uᴋᴇʟɪs, lituano classe 2008 che va anche lui rinforzare il reparto dei pali con qualità, personalità e un percorso di crescita già maturato in contesti di alto livello. Reduce dall’esperienza in Primavera 2 con il FC Südtirol, Ukelis approda in biancoscudato dopo una stagione trascorsa nel settore giovanile del club altoatesino, dove ha potuto confrontarsi con il calcio italiano e affinare ulteriormente le proprie qualità tecniche e tattiche.

Prima dell’approdo in Italia, il giovane portiere ha costruito il proprio percorso calcistico in patria, vestendo le maglie del Be1 National Football Academy, una delle accademie più prestigiose della Lituania, e successivamente del FK Kauno Žalgiris B, con cui ha avuto modo di misurarsi nel campionato di Serie B lituana, accumulando esperienza in un torneo competitivo nonostante la giovane età.

Nel suo curriculum figura anche la convocazione nella Nazionale Under 17 della Lituania, testimonianza del valore di un calciatore che, nel corso degli anni, si è distinto tra i migliori prospetti del calcio giovanile del proprio Paese. Portiere moderno, reattivo tra i pali, sicuro nelle uscite e abile anche nella costruzione del gioco con i piedi, Morkus Ukelis rappresenta un investimento importante, voluto fortemente dal direttore Lorenzo Giovannone, per il presente e soprattutto per il futuro della Nissa.