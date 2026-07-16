La Island Motorsport attesa al Rally Valle del Belice: il sodalizio capitanato da Eros Di Prima si presenta al via con 12 equipaggi

Archiviata una breve pausa, per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) è tempo di riaccendere i motori per rilanciarsi nell’agone agonistico-sportivo. L’occasione sarà offerta dal 3° Rally Valle del Belice – Trofeo della Legalità, in programma il prossimo fine settimana nel Trapanese. Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, sarà rappresentato al via da ben 12 equipaggi impegnati tra comparto moderno e storico. Tra i primi, in lizza Francesco Di Giorgio, al volante della Peugeot 208 Rally4 della Ferrara Motors. Già ottavo assoluto all’edizione inaugurale del 2024 (allora con Gianfranco Rappa alle note) e reduce dal podio conquistato ad aprile nella gara di casa, ovvero il Rally Valle del Sosio, il “sindaco sprint” sarà affiancato nell’abitacolo dalla sempre valida Lella Rappazzo.

Nella competizione riservata alle vetture d’antan, invece, riflettori puntati sul rientrante Giuseppe Termine, atteso al debutto sui selettivi asfalti del territorio belicino. Il talentuoso pilota di Ribera, a bordo della Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento condivisa con Sergio Musso, andrà a caccia di punti pesanti per poter consolidare la leadership nel Trofeo di 4^ zona (TRZ) e mettere una prima seria ipoteca sul titolo. Tra i numerosi contendenti del 3° Raggruppamento, vorranno di certo lasciare il segno Rosario e Alfredo Altopiano, rispettivamente figlio e padre, su Opel Ascona 400, così come Gandolfo Placa e Mario Alessi, su Opel Ascona RS, che nella medesima classe si confronteranno con l’Opel Kadett GTE dei fratelli Giuseppe e Gianmarco Amato; saranno della partita, altresì, Francesco Salomone Dongarrà (Volkswagen Golf GTI) con Angelo De Salvo oltre i sempre competitivi fratelli Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth; il lotto sarà completato da Saverio Falco (Volkswagen Golf GTI) con Alessandro Catania e da Angelo Capraro (Fiat 127) con Calogero Calderone. Per chiudere, infine, con quanti saranno in lizza nel 4° Raggruppamento: partendo dal vicepresidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo), in coppia con Vincenzo Giambertoni, Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI) con Paola Marino, e Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari.

La competizione entrerà nel vivo sabato 18 luglio con la disputa dello shakedown in mattinata seguito, nel pomeriggio, dalle prime due prove speciali; l’indomani, semaforo verde per le rimanenti nove frazioni cronometrate. Il comune di Partanna farà ancora da centro nevralgico, tanto da ospitare sia il palco di partenza che d’arrivo allestiti presso Piazza Umberto I.

Classifica assoluta TRZ 4^ zona (dopo tre gare)

1. Giuseppe Termine punti 56; 2. Avara 53; 3. Rizzuto 42; 4. Cipolla 41; 5. Riolo 39; 6. Lo Presti 37; 7. Mannino 36; 8. Smiderle 33; 9. Labianca, Modica e Salvini 30.