Italia. Bimba di 4 anni annega in piscina, indagato il padre: abbandono di minore. Magdalena in acqua per 7-8 minuti, una telecamera l’ha ripresa

Magdalena Kaiser sarebbe dovuta ripartire oggi con la famiglia, per tornare in Austria, invece si trova in una camera mortuaria, in attesa dell’autopsia. Sabato è annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. Una tragedia che si è consumata in pochi minuti e che in parte è stata ripresa dalle telecamere dell’albergo.

Ora il padre risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. L’uomo, 56 anni, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cervia e del nucleo Investigativo di Ravenna, avrebbe detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra la sala giochi e la piscina, per poi allontanarsi, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Quando è tornato, per la bambina non c’era già più nulla da fare. Inutili i soccorsi, Magdalena è stata dichiarata morta due ore dopo all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, inizialmente hanno pensato ad una bambola, poi hanno urlato per lanciare l’allarme. Secondo gli accertamenti dei carabinieri di Cervia e del nucleo investigativo di Ravenna, guidati dalla pm Angela Scorza, pare che nell’orario in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti.

Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori e che se confermati potrebbero portare presto ad indagare i responsabili della struttura. Negli spezzoni delle telecamere dell’hotel a tre stelle, dove la famiglia di Magdalena soggiorna da diversi anni, si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c’è una zona di buio, e successivamente un medico uscito dall’albergo che prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. Dalle prime verifiche, inoltre, non risulterebbe presente il cartello che impone la presenza di un adulto per l’utilizzo della piscina da parte dei minori di 12 anni. Altro aspetto che andrà chiarito. Oggi, intanto, altra tragedia sfiorata in piscina: sono otto i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri quattro – tra i 10 ei 15 anni – in codice giallo. vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati.Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Risale invece a venerdì la morte di Alice Ferrari, l’11 rimasta risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di un hotel a Sestri Levante. Fatti che stanno spingendo anche la politica a fare di più per la sicurezza nelle piscine, accelerando sull’approvazione del ddl che punta a renderle più sicure. Il testo, varato dalGoverno la scorsa estate ma poi è rimasto fermo, pubblicando una serie di requisiti di sicurezza, sia dal punto di vista della progettazione e dell’approvvigionamento dell’acqua che dei locali e del controllo, con la previsione di figure come il responsabile della piscina, il responsabile della sicurezza dei bagnanti e l’assistente bagnanti. Stringenti le sanzioni in caso di inadempienti. (