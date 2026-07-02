Il Washington Post “promuove il bidet”.

Il giornale ha risposto a molte domande che gli americani (alcune surreali) hanno posto sull’utilizzo del sanitario che in Italia è una certezza. Lo ha fatto tramite un articolo pubblicato dalla d.ssa Trisha Pasricha, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School che ha dato un giudizio sostanzialmente positivo sull’uso di questo strumento. “Come si utilizza?”, “è più igienico rispetto la carta igienica?”, “come si ci asciuga?”,” s i utilizza l’acqua pulita?”; tutte domande che lasciano trasparire che, tranne alcuni casi, questo sanitario negli Usa (e non solo) è ancora uno strumento alieno.