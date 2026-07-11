Ghribi “Grandi risultati al Najaf Teaching Hospital, salviamo sempre più vite”

MILANO (ITALPRESS) – Nel cuore della città irachena di Najaf, dove ogni giorno si intrecciano storie di vita, il Gruppo San Donato ha contribuito a far rinascere un luogo di cura. Non un semplice ospedale, ma un punto di riferimento per un intero territorio. Il progetto al Najaf Teaching Hospital nasce dalla visione di non limitarsi a rinnovare gli spazi, ma di dare forza a chi ci lavora ogni giorno e costruire servizi sanitari all’altezza delle persone che li attendono. “I risultati raggiunti dal Gruppo San Donato al Najaf Teaching Hospital rappresentano una straordinaria testimonianza di ciò che la cooperazione internazionale può realizzare quando è guidata da competenza, visione e impegno – afferma Kamel Ghribi, Presidente del Gruppo GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato -. Quando abbiamo avviato questo progetto, il nostro obiettivo era migliorare concretamente la qualità delle cure. Oggi, in alcuni reparti, la mortalità è passata da livelli prossimi al 100% a circa il 35%, e adesso stiamo andando verso il 10%, con un percorso di continuo miglioramento verso i migliori standard internazionali. Guardando questi numeri mi sono emozionato, sono dei grandissimi risultati. Significa che su 100 pazienti oggi ne salviamo 75, 80 e stiamo andando quasi verso l’azzeramento della mortalità”.

“Dietro questi numeri – aggiunge Ghribi – ci sono medici, infermieri e professionisti che ogni giorno salvano vite con competenza e dedizione. E’ a loro che va il mio più sincero ringraziamento. Il Najaf Teaching Hospital dimostra che investire nella sanità significa investire nel futuro delle persone e rafforzare il legame di cooperazione tra Italia e Iraq”.

– foto ufficio stampa GKSD –

(ITALPRESS).