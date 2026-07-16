Forza Italia nel nisseno, Giovanna Candura plaude alla nomina di Walter Tesauro e Rosetta Cirrone Cipolla: “Scelte di buon senso per il bene del territorio”

Giovanna Candura, vicesindaco di Caltanissetta, esprime grande soddisfazione per le nomine che interessano i nuovi vertici provinciali di Forza Italia, salutando con favore la decisione del commissario regionale del partito, on. Nino Minardo, che ha designato il presidente del Libero Consorzio Comunale e sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro alla guida dell’Assemblea politica provinciale e l’on. Rosetta Cirrone Cipolla alla presidenza del Direttivo politico provinciale.

– Si tratta di una scelta di grande equilibrio e di buon senso – dichiara il vicesindaco Giovanna Candura – che premia il dialogo, la collaborazione e la capacità di mettere il territorio davanti a ogni altra considerazione. Le decisioni assunte dal commissario regionale Nino Minardo rappresentano un importante segnale di unità e testimoniano la volontà di costruire un gruppo forte e coeso, capace di affrontare con responsabilità le sfide della nostra provincia.

Il vicesindaco evidenzia come il percorso di unità del centrodestra sia il risultato di un lavoro costruito nel tempo, ricordando il contributo determinante offerto dal movimento Caltanissetta 2030, nato insieme a un gruppo di amici che hanno scelto di sostenere con convinzione la coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative culminate con l’elezione di Walter Tesauro a sindaco della città.



– Il movimento Caltanissetta 2030 ha creduto fin dal primo momento in un progetto politico fondato sulla condivisione, sul dialogo e sulla responsabilità. Insieme ai tanti amici che hanno condiviso questo percorso abbiamo dato un forte contributo alla vittoria della coalizione di centrodestra e all’elezione di Walter Tesauro a sindaco di Caltanissetta. Oggi vedere consolidarsi quello spirito unitario è motivo di grande soddisfazione. Sono certa che Walter Tesauro e l’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla sapranno mettere la loro esperienza al servizio del territorio, contribuendo alla sua crescita e allo sviluppo della nostra provincia – continua Giovanna Candura.

Il vicesindaco conclude rivolgendo ai nuovi vertici provinciali un sincero augurio di buon lavoro, nella convinzione che il nuovo assetto rappresenti un’opportunità per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e dare risposte sempre più concrete ai cittadini.

– A Walter Tesauro e all’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per questo importante incarico. Sono certa che, con spirito di squadra, equilibrio istituzionale e una visione condivisa, sapranno interpretare al meglio questo ruolo, mantenendo sempre al centro gli interessi del territorio e delle nostre comunità. A loro va il mio augurio di buon lavoro – conclude il vicesindaco Giovanna Candura.