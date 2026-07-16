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Caltanissetta. Forza Italia, la consigliera Mosca: “Auguri ai nuovi coordinatori Tesauro e Cirrone Cipolla”

Redazione 3

Caltanissetta. Forza Italia, la consigliera Mosca: “Auguri ai nuovi coordinatori Tesauro e Cirrone Cipolla”

Gio, 16/07/2026 - 13:10

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“Auguri ai nuovi coordinatori di Forza Italia. Oggi un gruppo forte e coeso grazie al Commissario regionale di Forza Italia e i nominati commissari: Presidente della Provincia e Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro alla guida dell Assemblea politica e l’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla presidente del direttivo politico di Forza Italia”. Così in una nota Giusy Mosca, consigliere comunale di Caltanissetta.

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