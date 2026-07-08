Esperienza e storia: Michele Savoia riconfermato dirigente per i rapporti della Nissa con la Federazione

Alla Nissa una nuova importante riconferma. E’ quella di Michele Savoia che, anche per la prossima stagione, è stato confermato dirigente della Nissa per i rapporti con la Federazione. Un ruolo di prestigio molto delicato per l’ex presidente della Nissa che vanta esperienza, storia e appartenenza da vendere.

Un incarico, quello di dirigente per i rapporti con la FIGC, che Michele Savoia continuerà a svolgere mettendo al servizio del club la competenza, l’esperienza e il profondo senso di appartenenza maturati in tanti anni di attività. Storico dirigente biancoscudato, Michele Savoja rappresenta un autentico patrimonio della Nissa. Il suo legame con il club affonda le radici nella sua storia familiare: la Nissa ce l’ha nel sangue fin dalla nascita. Suo padre, Liborio, infatti, fu presidente della gloriosa squadra che negli anni Ottanta conquistò la storica promozione in Serie C, scrivendo una delle pagine più prestigiose del calcio nisseno.

Nel corso degli anni, Michele Savoja è stato presidente dal 2017 al 2020 ed ha anche svolto con professionalità, equilibrio e grande senso di responsabilità il delicato ruolo di referente nei rapporti con la FIGC, tutelando gli interessi della Nissa in ogni circostanza e rappresentando il club con autorevolezza e competenza. La sua conferma è motivo di soddisfazione per la società, che rinnova la fiducia in un dirigente la cui esperienza, il forte senso di appartenenza e la dedizione ai colori biancoscudati rappresentano un valore aggiunto nel percorso di crescita della Nissa.