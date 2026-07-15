Eccellenza. Il Niscemi ha il suo nuovo allenatore: Nicolò Terranova nuova guida dei gialloverdi

Il Niscemi Calcio ha affidato la panchina della Prima Squadra a Nicolò Terranova, nuovo allenatore dei gialloverdi per la stagione 2026/27 nel campionato di Eccellenza.

Tecnico di grande spessore e profondo conoscitore del calcio siciliano, Terranova porta con sé un bagaglio di esperienze maturate su panchine prestigiose. Nel corso della sua carriera ha guidato, tra Serie D ed Eccellenza, squadre blasonate come Folgore Castelvetrano, Castrovillari, CastrumFavara, Gela, Akragas, Nissa, Vittoria, Marsala, Canicattì e Mazara.

Carisma, esperienza, idee e una mentalità costruita sul lavoro quotidiano e sulla ricerca del risultato. La firma di Terranova rappresenta un altro passo decisivo nella costruzione di un progetto ambizioso, fortemente voluto dalla Società per un progetto che guarda al futuro con entusiasmo, determinazione e una chiara identità.