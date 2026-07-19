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Eccellenza. Alla Sancataldese presentata la nuova divisa ufficiale; riconferme per Chitè e Modestino; Montana nuovo preparatore portieri

Redazione 1

Eccellenza. Alla Sancataldese presentata la nuova divisa ufficiale; riconferme per Chitè e Modestino; Montana nuovo preparatore portieri

Dom, 19/07/2026 - 20:37

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La Sancataldese ha presentato nella sua pagina ufficiale di Facebook (Sancataldese Calcio Official) la nuova divisa ufficiale, unendo un’identità forte all’eleganza senza tempo.

Il design di quest’anno è un racconto profondo del territorio. Le forme pulite e le linee armoniose si ispirano all’equilibrio architettonico della Casa della Baronessa Baglio, storica icona della nostra città.Ad arricchire la maglia c’è il simbolo per eccellenza di San Cataldo: il gallo.

Reinterpretato in chiave contemporanea, si fonde nel progetto grafico per rafforzare il legame viscerale tra la squadra e la sua storia.Non una semplice divisa da gioco, ma la rappresentazione visiva, originale e autentica della comunità sancataldese.

Nel frattempo la società ha provveduto a nuove riconferme in fatto di organigramma tecnico e societario. In particolare, è stata annunciata la riconferma di Alex Chitè nel ruolo di Responsabile della Logistica. Figura di fondamentale importanza per l’organizzazione e la gestione quotidiana della squadra, Alex è prima di tutto un grandissimo tifoso verdeamaranto. La sua dedizione, il suo instancabile lavoro dietro le quinte e il suo profondo amore per questa maglia rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile per tutta la società.

Inoltre è stato anche annunciato il nuovo preparatore dei portieri nella persona di Antonino Montana. Scuola Buffon Academy e reduce dall’esperienza della scorsa stagione con l’Enna Calcio, Antonino è uno specialista assoluto nell’allenamento degli estremi difensori. Vanta un solido curriculum a livello federale e giovanile, avendo lavorato al Centro Federale FIGC di Palermo e con le rappresentative della LND. Un tecnico di grande spessore, pronto a portare il suo metodo in prima squadra.

Infine confermato Cristiano Modestino nel ruolo di Massofisioterapista. Figura essenziale per il benessere fisico dei giocatori, Cristiano continuerà a prendersi cura dei muscoli della squadra, gestendo il recupero e la prevenzione degli infortuni durante tutta la stagione. Il suo lavoro quotidiano, fatto di grande professionalità e dedizione, è un tassello fondamentale per permettere ai giocatori di scendere in campo sempre al massimo della forma. (Foto Sancataldese Calcio Official)

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