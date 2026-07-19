Eccellenza. Alla Sancataldese presentata la nuova divisa ufficiale; riconferme per Chitè e Modestino; Montana nuovo preparatore portieri

La Sancataldese ha presentato nella sua pagina ufficiale di Facebook (Sancataldese Calcio Official) la nuova divisa ufficiale, unendo un’identità forte all’eleganza senza tempo.

Il design di quest’anno è un racconto profondo del territorio. Le forme pulite e le linee armoniose si ispirano all’equilibrio architettonico della Casa della Baronessa Baglio, storica icona della nostra città.Ad arricchire la maglia c’è il simbolo per eccellenza di San Cataldo: il gallo.

Reinterpretato in chiave contemporanea, si fonde nel progetto grafico per rafforzare il legame viscerale tra la squadra e la sua storia.Non una semplice divisa da gioco, ma la rappresentazione visiva, originale e autentica della comunità sancataldese.

Nel frattempo la società ha provveduto a nuove riconferme in fatto di organigramma tecnico e societario. In particolare, è stata annunciata la riconferma di Alex Chitè nel ruolo di Responsabile della Logistica. Figura di fondamentale importanza per l’organizzazione e la gestione quotidiana della squadra, Alex è prima di tutto un grandissimo tifoso verdeamaranto. La sua dedizione, il suo instancabile lavoro dietro le quinte e il suo profondo amore per questa maglia rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile per tutta la società.

Inoltre è stato anche annunciato il nuovo preparatore dei portieri nella persona di Antonino Montana. Scuola Buffon Academy e reduce dall’esperienza della scorsa stagione con l’Enna Calcio, Antonino è uno specialista assoluto nell’allenamento degli estremi difensori. Vanta un solido curriculum a livello federale e giovanile, avendo lavorato al Centro Federale FIGC di Palermo e con le rappresentative della LND. Un tecnico di grande spessore, pronto a portare il suo metodo in prima squadra.

Infine confermato Cristiano Modestino nel ruolo di Massofisioterapista. Figura essenziale per il benessere fisico dei giocatori, Cristiano continuerà a prendersi cura dei muscoli della squadra, gestendo il recupero e la prevenzione degli infortuni durante tutta la stagione. Il suo lavoro quotidiano, fatto di grande professionalità e dedizione, è un tassello fondamentale per permettere ai giocatori di scendere in campo sempre al massimo della forma. (Foto Sancataldese Calcio Official)