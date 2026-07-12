Caltanissetta, Full Dance Academy: il nisseno Mattia Turano Campione Italiano FIDESM 2026

Grande soddisfazione per la Full Dance Academy di Caltanissetta ai Campionati Italiani FIDESM 2026, dove l’atleta Mattia Turiano ha conquistato il titolo di Campione Italiano nella Combinata Latin Style Adulti 19/34 Classe B.Un risultato prestigioso ottenuto al termine di una stagione ricca di impegno, sacrificio e crescita tecnica. Mattia ha affrontato con determinazione il percorso nella Classe B, riuscendo a raggiungere il gradino più alto del podio nazionale e coronando un anno sportivo straordinario.

Igor Colaprisca

A rendere ancora più importante il suo successo è arrivata anche la medaglia di bronzo nella categoria Solo Latin (WDSF) Adulti 19/34 Classe B, confermando il suo talento e la sua competitività ai massimi livelli nazionali. Dietro questo importante traguardo c’è il lavoro svolto insieme al maestro Igor Colaprisca, direttore della Full Dance Academy, che ha seguito l’atleta nel suo percorso di crescita sportiva e personale. Per la scuola nissena, inoltre, i Campionati Italiani di Rimini hanno rappresentato un ulteriore motivo di orgoglio grazie alla presenza dello stesso Igor Colaprisca nel ruolo di Giudice Federale FIDESM, incarico che testimonia la professionalità e la competenza maturate in anni di attività nella danza sportiva. Grazie ai risultati ottenuti durante la stagione, Mattia Turiano conquista anche il passaggio in Classe A, un importante riconoscimento che apre le porte a nuove sfide e nuovi obiettivi. La Full Dance Academy torna così da Rimini con un titolo italiano, un podio nazionale e la conferma di essere una realtà di riferimento nel panorama della danza sportiva italiana. Campione Italiano FIDESM 2026: un traguardo che premia talento, passione e dedizione.