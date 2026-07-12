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Vende alcolici a una 12enne, denunciata titolare di un locale di Gela

Redazione 3

Vende alcolici a una 12enne, denunciata titolare di un locale di Gela

Dom, 12/07/2026 - 11:24

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La titolare di un locale di Gela (Caltanissetta) è stata denunciata perché ha venduto alcolici a una dodicenne, che è stata poi trasportata all’ospedale gelese “Vittorio Emanuele”, in condizioni di ubriachezza. I poliziotti del commissariato di Gela sono risaliti all’attività commerciale che ha venduto gli alcolici alla minore. Su proposta della questura di Caltanissetta, gli uffici del Comune di Gela hanno sospeso all’attività, per un mese, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande. (ANSA).

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