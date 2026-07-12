Condanne per droga, nel Nisseno 2 arresti della Polizia

Gela, condanne a quasi sei anni di reclusione, la Polizia di Stato ha notificato due provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria. Il commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha tratto in arresto un trentaquattrenne, condannato alla pena di tre anni e un mese di reclusione, e un ventiduenne, condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, entrambi per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I predetti, dopo le formalità di rito sono stati condotti in carcere per scontare la pena.