Caltanissetta, “RiseUP”: la carica dei 280 giovani animatori illumina la parrocchia Sacro Cuore

Sabato 11 luglio si è svolta la Giornata diocesana Animatori dei GrEst, giunta alla sua terza edizione. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Caltanissetta, con il direttore padre Daniele Lombardo, il vicedirettore padre Marco Paternò, i responsabili Ciro Gelsi e Gaia Randazzo, i membri dell’Ufficio Giulia Bonelli, Lucia Brancato, Flavia Randazzo e Sara Miccichè.

Per l’occasione la Giornata è stata denominata “RiseUp”, scegliendo come slogan un versetto del salmo 34: “Guardate a Lui e sarete raggianti”. Quest’anno il raduno si è svolto presso la parrocchia Sacro Cuore e ha visto la partecipazione di circa 280 giovani impegnati nel servizio in alcuni GrEst della nostra diocesi e accompagnati dai loro educatori. In un clima di festa hanno avuto l’occasione di trascorrere una piacevole giornata tra gioco, musica, confronto e preghiera, avendo come sfondo il tema della fraternità e della spiritualità francescana.

I giovani hanno riempito il cortile dell’oratorio del Sacro Cuore già dal primo pomeriggio in attesa del vescovo, S. Ecc. Mons. Mario Russotto che ha preso parte alla Giornata e ha presieduto la celebrazione eucaristica e ha consegnato ai giovani l’esempio di San Francesco d’Assisi e il suo modo di incarnare la misura alta della vita cristiana. I giovani hanno poi avuto modo di tornare nel cortile per condividere le proprie esperienze di GrEst in musica, con la presentazione degli inni che sono le colonne sonore delle proprie realtà. Si è proseguito con giochi svolti insieme e in competizione tra diversi gruppi parrocchiali. In serata la cena street food e Discotime. La giornata si è conclusa con un cerchio di preghiera attorno a un falò e la preghiera.