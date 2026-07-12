Sicilia. Rintracciato e arrestato il detenuto evaso a Trapani

È stato rintracciato e catturato nel pomeriggio dalla Polizia penitenziaria il detenuto che era fuggito in mattinata durante un trasferimento dal carcere “Pietro Cerulli” all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani . Il recluso, palermitano, era stato accompagnato al Pronto soccorso dopo aver denunciato l’ingestione di una lametta. Sfruttando le fasi di accesso all’area di emergenza del nosocomio, è riuscito ad allontanarsi. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse poche ore dopo con l’arresto dell’uomo in via Europa, a breve distanza dall’ospedale