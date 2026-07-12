Il Gruppo Civico per Mazzarino: “Un prolungato commissariamento del Comune non porterebbe alcun beneficio alla nostra comunità”

A scanso di equivoci e per fare chiarezza nei confronti dei cittadini, il Gruppo Civico per Mazzarino ribadisce di non essere schierato né con l’Amministrazione Comunale né contro l’Amministrazione Comunale, la stessa cosa vale anche per le opposizioni. Il nostro unico obiettivo è quello di evitare che Mazzarino debba affrontare un lungo periodo di commissariamento. Resta fermo che il pesante clima politico che oggi si respira è il risultato di alleanze politiche che, purtroppo, nel tempo, si sono rivelate anomale, a noi ad oggi non ci interessa per quali sono le ragioni che hanno determinato tutto ciò. Come già espresso nei nostri precedenti comunicati, riteniamo che un prolungato commissariamento del Comune non porterebbe alcun beneficio alla nostra comunità, anzi.In una fase in cui l’Ente è chiamato ad affrontare numerose criticità e molte questioni ancora irrisolte, riteniamo che un periodo di lungo commissariamento non rappresenti, allo stato attuale, la soluzione più utile nell’interesse dei cittadini. Noi del Gruppo Civico per Mazzarino siamo convinti che, di fronte alle difficoltà che interessano il nostro Comune, la scelta più responsabile sia quella di costruire un’intesa condivisa tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Per questo rivolgiamo un ulteriore appello a tutte le componenti politiche affinché prevalgano il senso di responsabilità, il dialogo e l’interesse generale della nostra comunità. Confidiamo nella sensibilità e nella maturità di tutti i consiglieri comunali, affinché avviino un’attenta riflessione sulle reali condizioni in cui versa Mazzarino e valutino, serenamente, l’opportunità di evitare, almeno in questa fase, un lungo periodo di commissariamento. Invitiamo, invece, tutte le forze politiche a condividere un percorso condiviso basato su due o tre punti programmatici essenziali e su un accordo politico che individui una data certa per le dimissioni del Sindaco, così da ridurre al minimo i tempi dell’eventuale gestione commissariale, e cercare di dare, nel frattempo, le risposte più urgenti ai bisogni della città. Allo stesso tempo prendiamo atto delle dichiarazioni (preoccupazioni) rese a mezzo stampa dal capogruppo consiliare dei Lab, Damiano Arena, il quale sostiene che il Consiglio Comunale potrebbe essere sciolto anticipatamente a causa delle inadempienze e dei ritardi nella presentazione del bilancio riequilibrato. Qualora tale scenario dovesse concretizzarsi, rivolgiamo una proposta al Sindaco, nel caso in cui il Consiglio Comunale dovesse essere sciolto, come ipotizzato dal consigliere Arena, il Sindaco assuma pubblicamente l’impegno di rassegnare le proprie dimissioni nello stesso giorno dello scioglimento del Consiglio. Riteniamo che questo impegno debba essere assunto davanti ai cittadini, che rappresentano la più alta e autorevole garanzia del rispetto di tale patto. Per noi non esiste notaio più autorevole della comunità di Mazzarino. Il nostro auspicio è che prevalgano il dialogo, il buon senso, la ragione e il senso di responsabilità, mettendo sempre al primo posto l’interesse di Mazzarino e dei suoi cittadini.Auguriamo a tutti una proficua riflessione.” Così in una nota il Agropoli Civico per Mazzarino.