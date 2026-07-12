A Taormina le sfilate di Dolce & Gabbana per quattro giorni. Associazione balneari polemizza: “Non siamo stati coinvolti”

Alta moda in passerella a Taormina con le sfilate di Dolce &Gabbana per quattro giorni. Oggi si svolgerà la presentazione della collezione alta gioielleria al San Domenico Palace; domani sarà presentata la collezione alta moda per donna al Radicepura (Giarre); Martedì al teatro antico di Taormina sfilata della collezione alta sartoria per l’uomo; il 15 luglio alle ore 18.30 nella boutique ci sarà il book firma del libro Bellissimo by Dolce &Gabbana di Michele Morrone.

Il 16 luglio si svolgerà il party finale a La Plage Resort a Isola Bella. La maison ha avviato una collaborazione con il Comune di Taormina a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino. Il progetto comprende un contributo destinato al ripristino della Villa Comunale “Parco Trevelyan” e un progetto speciale per gli allestimenti natalizi del centro storico nel 2026. Sono attesi per l’evento star e attori da tutto il mondo.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca dice: “Il ritorno di Dolce&Gabbana a Taormina non è un evento casuale, ma il risultato di un percorso di valorizzazione della città e della sua capacità di ospitare manifestazioni di livello mondiale. Taormina continua a essere scelta perché coniuga un patrimonio storico, artistico e paesaggistico unico con standard sempre più elevati di servizi urbani e un’organizzazione efficiente, coordinata e all’altezza dei grandi eventi internazionali. L’iniziativa conferma la strategia dell’Amministrazione comunale di investire sui grandi eventi come leva di sviluppo economico, turistico e culturale”.

“Manifestazioni di questo livello – afferma il presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato – producono ricadute importanti sull’intero sistema cittadino, coinvolgendo strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione, servizi, trasporti e numerose imprese locali impegnate nell’organizzazione e nella logistica. Le immagini delle sfilate nelle location più iconiche della città rappresenteranno inoltre una straordinaria campagna di promozione internazionale, contribuendo a rafforzare ulteriormente il brand Taormina nel mondo”.

Non mancano però le polemiche come quella sollevata dall’associaizone turistica balneare siciliana che parlado della sfilata con concerto nella spiaggia di Isola Bella, con installazione di un palco e aree connesse all’evento segnala “una critica organizzativa che, arrecherebbe gravi pregiudizi economici alle strutture balneari nell’area”. Nella lettera al prefetto all’assessore regionale al Territorio e al sindaco l’associaizone scrive: “Ci è stato riferito dal Comando di Polizia Locale che verrà disposto il divieto di accesso alle strutture balneari dopo le ore 19 e limitato, nelle ore diurne, l’ingresso ai soli clienti. Ricordiamo che il pubblico demanio marittimo in Sicilia appartiene alla regione; norme e procedure devono essere rispettate in modo uniforme per tutti i soggetti interessati; i relativi permessi devono pertanto essere acquisiti nei termini e nelle modalità previste, anche per eventi di particolare rilevanza”.

“Non condividiamo – continua – le restrizioni così come comunicate, le quali si tradurranno in una consistente perdita d’introiti per i nostri associati, già duramente colpiti dai danni conseguenti al recente Ciclone Harry. Avremmo gradito essere coinvolti nelle decisioni organizzative che interessano direttamente le attività balneari