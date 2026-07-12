Ciclista diventa quasi cieco a causa di un glaucoma, l’amico lo porta in giro in tandem e lo salva dalla depressione

Quattro gambe che pedalano in perfetta sincronia, due cuori che battono all’unisono e gli occhi di uno che vedono per entrambi. E’ una storia che unisce passione per le due ruote, amicizia e resilienza quella di Fabrizio Pavesi , classe 1962, e Giorgio Villa , classe 1960, entrambi iscritti da oltre 25 anni al Gs Medese, la storica società ciclistica diMedia, e accomunati da un amore smisurato per la bicicletta.

Il ciclista diventa quasi cieco a causa di un glaucoma

A causa di una grave forma di glaucoma che ha colpito entrambi gli occhi, Pavesi, grande lavoratore che andrà in pensione a novembre, ha quasi completamente perso la vista e con essa anche la gioia di vivere. Se guarda in basso o ai lati vede il buio, riesce a scorgere qualcosa se fissa dritto verso l’orizzonte. La malattia e l’impossibilità di continuare a coltivare quella passione che in passato lo aveva portato a competere a livello amatoriale ea conquistare il titolo di campione brianteo lo stavano facendo sprofondare nel baratro della depressione.

L’amico, ciclista puro lui, lo porta in giro in tandem e lo salva dalla depressione

Ma grazie a Villa, soprannominato «Seregn» per il Comune di origine del nonno, in pensione dal 2023, è tornato a sorridere: l’amico ciclista ha infatti pensato di andare con lui su un tandem, affrontando insieme i saliscendi della strada, ma anche della vita, e condividendo le emozioni che si provano al traguardo. I suoi occhi vedono dove quelli dell’amico non riescono ad arrivare, a dimostrazione che quando ci sono volontà, impegno e affetto sincero ogni ostacolo può essere superato.

Insieme hanno raggiunto mete impegnative

Una volta acquistato un tandem usato che faceva al caso loro a Brescia, con telaio in alluminio assemblato da Vetta, e dopo averlo adattato per affrontare le lunghe distanze, da novembre dell’anno scorso, Giorgio al manubrio e Fabrizio dietro, la coppia di amici vendita in sella e va. Ma non si tratta di uscite in paese o di semplici biciclettete, bensì di vere e proprie pedalate alla conquista di ambite mete.

Recentemente hanno completato il giro dei borghi lombardi con il Gs Medese

«All’inizio ogni sabato e domenica percorrevamo circa 50/60 chilometri per muoverci in sincronia – spiega Villa – In tandem bisogna pedalare in modo armonico per mantenere una buona stabilità, le salite sono faticose, ma le discese ancora di più, perché si rischia di cadere». Pedalata dopo pedalata la coppia ha raggiunto il giusto equilibrio e adesso nessuno la ferma più. «A giugno siamo stati sull’Alpe del Vicerè, poi abbiamo completato il giro dei borghi lombardi insieme ad altri soci del Gs Medese – prosegue – Abbiamo visitato borghi incantevoli e ammirato paesaggi stupendi, quello che Fabrizio non è riuscito a vedere glielo spiegavo io nei minimi dettagli».

Il prossimo obiettivo è lo Stelvio

Giorgio che racconta di panorami, curve, salite e discese. Fabrizio che, ad ogni colpo di pedale, si sente rinascere più vivo che mai. E già pensano alla prossima avventura: pedalare dal Duomo di Milano fino allo Stelvio, facendo tappa a Talamona e Bormio.

«Purtroppo recentemente a Cabiate sono caduto dalla bici e mi sono fatto male, ci vorrà un po’ per recuperare per cui non riuscirò ad accompagnare Fabrizio sul tandem – aggiunge con un po’ di dispiacere e amarezza – Per fortuna si è offerto di sostituirmi Sergio Ronchetti , presidente della Lp Bike Team, che è stato molto vicino a Fabrizio in questo periodo difficile e lo ha convinto anche a fare spinning. Ancora non abbiamo definito i dettagli, ma non vediamo l’ora di raggiungere anche questo obiettivo».

Un chilometro alla volta, una pedalata dopo l’altra, condividendo le difficoltà del percorso e puntando dritti alla meta. Ma soprattutto incarnando un’amicizia che non conosce limiti.