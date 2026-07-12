Caltanissetta. Dimissioni al Conservatorio “Vincenzo Bellini”, il CdA assicura piena operatività: Mauro Visconti nominato Commissario

Il presente comunicato è diffuso al fine di rassicurare l’Utenza, gli Studenti, le Famiglie e gli Attori istituzionali del territorio in merito alle notizie apparse sugli organi di stampa a seguito delle dimissioni intervenute negli organi accademici dell’Istituzione.

È opportuno premettere che il Consiglio di Amministrazione, in attesa dei richiesti provvedimenti ministeriali, ha ritenuto di mantenere il più rigoroso riserbo, pur a fronte di ricostruzioni che avrebbero potuto giustificare un tempestivo intervento pubblico. A seguito dell’adozione dei provvedimenti ministeriali, il Consiglio di Amministrazione comunica che, con il supporto delle Risorse Didattiche di diretta collaborazione, del Personale Docente e Tecnico-Amministrativo e della Componente studentesca presente nell’Organo, ha operato e continua a operare, pur in un contesto particolarmente complesso, nel pieno rispetto dell’ordinamento vigente, garantendo la continuità del servizio di Alta Formazione e mantenendo un costante raccordo informativo con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con le Autorità competenti.In un periodo caratterizzato da rilevanti adempimenti istituzionali, tra esami, sessioni di laurea e valutazione ANVUR, l’Istituzione ha pertanto proseguito regolarmente la propria attività, senza alcuna interruzione.Il Consiglio di Amministrazione aveva tempestivamente rappresentato al Ministero le criticità riguardanti il funzionamento degli organi accademici, connesse alle procedure di reclutamento del personale docente.Dopo aver posto in essere, nell’ambito della separazione delle competenze tra gli organi, ogni consentita iniziativa interna volta ad assicurare la piena funzionalità degli stessi e il rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi ministeriali, senza che tali iniziative producessero gli esiti auspicati, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Ministero vigilante l’adozione dei provvedimenti di competenza. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della nomina del Prof. Mauro Visconti quale Commissario con funzioni sostitutive del Direttore e del Consiglio Accademico ed esprime apprezzamento al Ministro, Sen. Anna Maria Bernini, per la tempestività dell’intervento. Al Commissario Visconti rivolge il più cordiale benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro. Il Consiglio di Amministrazione, non interessato dal provvedimento di commissariamento, continuerà a esercitare con imparzialità e terzietà le proprie funzioni di indirizzo e controllo, in raccordo con il Ministero, con il Commissario e con le Autorità competenti, operando esclusivamente nell’interesse dell’Istituzione e degli Studenti.