Calcio Giovanile. Alla Sancataldese torna Michele Salerno: allenerà gli Under 17 Elite

Una new entry solo sulla carta. In realtà, quello di Mister Michele Salerno è un graditissimo ritorno nella famiglia della Sancataldese Calcio Academy. Nel corso degli anni il tecnico sommatinese ha già lasciato il segno nel nostro Settore Giovanile, guidando con competenza e passione le categorie Under 16 Regionale, Under 17 Regionale, Under 17 Provinciale e la Juniores, con la quale conquistò il prestigioso Premio Disciplina, riconoscimento che testimonia i valori di correttezza, rispetto e sportività trasmessi alla squadra.

Esperienza, serietà e conoscenza dell’ambiente saranno elementi fondamentali per accompagnare la crescita dei nostri ragazzi nella nuova avventura alla guida dell’Under 17 Élite. Per Michele Salerno un ritorno davvero importante in una piazza che ben conosce e che lo ha sempre apprezzato per le sue doti tecniche ed umane.