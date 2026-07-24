Salute

Cala l’emergenza incendi, a Palermo torna il bollino giallo

Redazione

Cala l’emergenza incendi, a Palermo torna il bollino giallo

Ven, 24/07/2026 - 15:00

Condividi su:

PALERMO (ITALPRESS) – La situazione sul fronte incendi in Sicilia resta stabile e in progressivo miglioramento, anche per via del calo delle temperature avvertito in maniera sensibile dalla giornata di oggi (24 luglio). Palermo torna al bollino giallo dopo giorni di intensa emergenza, con Fabrizio Ganci, responsabile comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, che all’Italpress dichiara l’assenza di “nuove criticità e fenomeni incendiari”.

A Monreale, dove le fiamme hanno colpito gran parte del territorio boschivo, “continua a esserci una situazione sotto controllo – prosegue Ganci – senza interventi in corso”. A meno di sorprese, questo ultimo fine settimana di luglio dovrebbe segnare un ritorno alla normalità. “Non ipotizziamo peggioramenti, anche per via della diminuzione delle temperature”, dichiara ancora Ganci, con un quadro che potrebbe cambiare in positivo anche nelle zone centrali e orientali della regione.

– Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta