Cala l’emergenza incendi, a Palermo torna il bollino giallo

PALERMO (ITALPRESS) – La situazione sul fronte incendi in Sicilia resta stabile e in progressivo miglioramento, anche per via del calo delle temperature avvertito in maniera sensibile dalla giornata di oggi (24 luglio). Palermo torna al bollino giallo dopo giorni di intensa emergenza, con Fabrizio Ganci, responsabile comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, che all’Italpress dichiara l’assenza di “nuove criticità e fenomeni incendiari”.
A Monreale, dove le fiamme hanno colpito gran parte del territorio boschivo, “continua a esserci una situazione sotto controllo – prosegue Ganci – senza interventi in corso”. A meno di sorprese, questo ultimo fine settimana di luglio dovrebbe segnare un ritorno alla normalità. “Non ipotizziamo peggioramenti, anche per via della diminuzione delle temperature”, dichiara ancora Ganci, con un quadro che potrebbe cambiare in positivo anche nelle zone centrali e orientali della regione.
– Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco
(ITALPRESS).