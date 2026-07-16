Business & Relation Network 2026: la Nissa Rugby consolida il network di eccellenze del territorio

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il Business & Relation Network 2026, l’evento promosso dalla Nissa Rugby che ha trasformato, mercoledì 15 luglio, la sede di Elettrocostruzioni in un vivace centro di riflessione e networking. L’iniziativa ha confermato la capacità del club di agire come volano per lo sviluppo territoriale, unendo realtà imprenditoriali consolidate a nuovi partner attratti da una visione strategica e lungimirante.

A dare lustro alla serata, la presenza del Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che nel suo intervento ha espresso vivo apprezzamento per l’operato della Nissa Rugby e di Andrea Lo Celso, sottolineando come l’impegno profuso dal dirigente rappresenti un esempio virtuoso di dedizione e capacità progettuale per l’intera città. Presenti anche l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino ed il presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti.

Andrea Lo Celso

Il dibattito si è arricchito di prospettive fondamentali grazie alla partecipazione del mondo sociale e istituzionale, rappresentato dalla direttrice dell’IPM di Caltanissetta, Viviana Savarino, e dal Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria Corrado Pintaldi. I loro interventi hanno evidenziato l’importanza dello sport come strumento di recupero, integrazione e formazione, ribadendo la sinergia consolidata con il progetto Nissa Rugby.

Da destra: Pintaldi, Savarino e Polizzi

Il direttore marketing Paolo Di Franco ha offerto una panoramica chiara e proficua sulle direttrici di sviluppo del club, focalizzandosi su come la visione della Nissa Rugby sia riuscita a fidelizzare gli sponsor storici e, contemporaneamente, ad attirarne di nuovi, conquistati dalla trasparenza e dal valore sociale del progetto.

L’entusiasmo percepito tra i presenti conferma che la strada tracciata – fondata su sport, didattica e inclusione – è quella vincente per far crescere il territorio. La Nissa Rugby si appresta dunque a proseguire il suo percorso, forte di un network sempre più solido e di una comunità che crede fermamente nel valore della condivisione.

La coinvolgente location è stata messa a disposizione dagli ingegneri Giovanni (padre) ed Ignazio (figlio) Manduca e dalla famiglia Falzone, nell’ambito del network della Nissa Rugby che ha inaugurato il format degli appuntamenti ‘itineranti’. Un grazie alle Tenute Navarra per i vini, al Miva per il catering ed alla MT Vision per l’allestimento del palco e la ‘cura’ della parte audio-video.