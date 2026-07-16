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Bolzano, crollato il tetto del tribunale

AdnKronos

Bolzano, crollato il tetto del tribunale

Gio, 16/07/2026 - 08:02

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(Adnkronos) – E' crollato il tetto del tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore della giornata quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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