Bolzano, crollato il tetto del tribunale

(Adnkronos) – E' crollato il tetto del tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore della giornata quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)