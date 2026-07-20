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Attentato a Ranucci, Riesame si riserva su istanza difensori banda

AdnKronos

Attentato a Ranucci, Riesame si riserva su istanza difensori banda

Lun, 20/07/2026 - 12:00

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(Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere oggi, lunedì 20 luglio, sulla richiesta dei difensori della banda di quattro persone accusate di aver compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025.  "Abbiamo chiesto l'annullamento della misura cautelare e di fare cadere l'aggravante del metodo mafioso – hanno riferito gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri lasciando piazzale Clodio – Nei prossimi giorni i giudici scioglieranno la riserva". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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