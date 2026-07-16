Altro colpo grosso in attacco per l’Atletico Nissa: preso il bomber Damiano Pastorello

Colpo grosso per l’A.S.D. Atletico Nissa che ha annunciato l’arrivo di Damiano Pastorello. Si tratta di un innesto di qualità che va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Giuseppe Tudisco, con un calciatore che porta con sé esperienza, personalità e una grande conoscenza del calcio dilettantistico siciliano.

Classe 1995, attaccante, Damiano può vantare un percorso importante, avendo indossato le maglie di Sancataldese, Serradifalco, Spartacus, Nissa F.C., MasterPro Calcio, Sant’Anna Enna, oltre ad altre esperienze che gli hanno permesso di maturare un bagaglio tecnico e umano di assoluto valore. La società nissena è convinta che le sue qualità e la sua mentalità possano rappresentare un valore aggiunto per il gruppo, contribuendo alla crescita della squadra dentro e fuori dal campo.

Il Presidente Salvatore Messina, la dirigenza e tutto lo staff hanno dato il più caloroso benvenuto al nuovo attaccante, con l’augurio che possa diventare un valore aggiunto come lo è già stato nelle squadre in cui ha avuto modo di militare nel corso della sua carriera.