Altra giornata critica sul fronte incendi, allarme a Castronovo e Bivona

PALERMO (ITALPRESS) – Giornata critica in Sicilia sul fronte incendi. Tra le situazioni più delicate quella di Castronovo, al confine tra le province di Palermo e Agrigento, dove le fiamme, da ormai due giorni, hanno preso forza e minacciato le abitazioni. Il sindaco Vitale Gattuso, ha parlato di una “situazione allarmante”.

La situazione nelle ultime ore è andata peggiorando anche a Bivona, dove sono intervenuti due mezzi aerei. L’altro ha operato nella zona di Castronovo. Altri focolai, sempre nel palermitano, a Cerda, Caccamo, Partinico, San Giuseppe Jato, Campofelice di Fitalia, Villafrati, Prizzi, Belmonte e Camporeale. Difficile la situazione a Buscemi, nel siracusano, a Sutera, in provincia di Caltanissetta, mentre una famiglia è stata evacuata a Canicattì. Nell’agrigentino incendi anche a Casteltermini e Grotte.

Danni ingenti alle campagne. Lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, il traffico è rimasto per alcune ore momentaneamente bloccato in direzione Palermo, in corrispondenza dello svincolo di Irosa, nel territorio di Petralia Sottana (PA), a causa di un incendio alla vegetazione circostante l’autostrada. La situazione è poi tornata regolare.

Nella provincia di Catania sono stati 53 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa dei diversi focolai di sterpaglie e vegetazione. Quelli di maggior rilievo hanno interessato i Comuni di Mascalucia, Belpasso, dove sono state impiegate 3 squadre di Vigili del fuoco e un’autobotte in supporto, ed il Comune di Catania.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).