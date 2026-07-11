Al via i lavori per la nuova area sportiva del Country Time Club di Palermo, presenti Schifani e Lagalla / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Cinque campi da tennis, una piscina e un centro di riabilitazione sportiva: saranno questi i fiori all’occhiello dei lavori di riqualificazione del Country Time Club di Palermo, che hanno preso il via oggi in una cerimonia alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Renato Schifani, del sindaco Roberto Lagalla, del presidente del Country Giorgio Cammarata e del direttore del Palermo Ladies Open Oliviero Palma.

I lavori dovrebbero durare diciotto mesi: l’obiettivo, una volta ultimati, è dare al circolo una dimensione internazionale e trasformare l’area in un polo sportivo tra i più all’avanguardia del sud Italia. Tutti gli interventi sono finanziati con risorse private: si partirà con i campi da tennis, rigorosamente in superficie hard, con tribune integrate e una conformazione ad anfiteatro; dopodiché si passerà alla piscina, che sarà coperta, riscaldata e lunga 25 metri; infine il centro di riabilitazione, con spazi dedicati alla preparazione sia atletica che mentale degli atleti e aree destinate a ospitare i team internazionali. La cerimonia di avvio dei lavori si è conclusa con la simbolica piantumazione di un albero di ulivo, simbolo non solo di pace ma anche di crescita e radicamento nel territorio.

“Lo sport è una struttura portante della formazione giovanile – sottolinea Schifani – A livello regionale ci abbiamo puntato: ricordo il bando Palestre, con fondi regionali destinati alle famiglie che vogliono mandare i propri figli in palestra e non hanno un reddito che glielo consente; è un bando che sta riscuotendo grandissimo successo e ci permette di sottrarre i minori alle tentazioni della strada e incentivare un’educazione sia morale che atletica. Oggi sono qui per testimoniare la mia vicinanza all’attività sportiva: è un elemento indispensabile per una crescita sana e per un’educazione sociale, soprattutto in una fase come questa in cui la nostra città sta vivendo momenti delicati a causa di una certa delinquenza nuova e violenta, su cui sicuramente ci saranno indagini molto ben realizzate. Credo sia importante riaffermare il principio di legalità: lo sport significa competere e competere significa riconoscersi in alcune regole. La Regione farà la sua parte tutte le volte in cui ce ne sarà bisogno: mi auguro si possa ipotizzare anche qui un ritorno ai tornei internazionali, se doveste decidere in tal senso saremo accanto al Country Time Club come saremo presenti in tutti gli appuntamenti che possano coinvolgere tennisti da ogni parte del mondo”.