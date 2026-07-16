Aiuti alle imprese, il Cga Sicilia riconosce la possibilità di superare i limiti del regime de minimis

PALERMO (ITALPRESS) – Il Cga ha riconosciuto la possibilità per la Regione Siciliana di superare i limiti del regime de minimis per gli incentivi alle imprese che assumono, a condizione che la misura sia finanziata con risorse proprie regionali e nel rispetto dei requisiti di autonomia indicati dalla giurisprudenza europea. È quanto emerge dal parere definitivo n. 154/2026 della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, chiamata a pronunciarsi sul quesito dell’assessorato regionale dell’Economia relativo alla misura di sostegno all’occupazione prevista dall’articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1. Secondo il Cga, sussistono elementi per sostenere che la misura possa essere considerata priva di profili di selettività territoriale, perché destinata a operare sull’intero territorio regionale, tenuto conto della speciale autonomia istituzionale e procedurale riconosciuta alla Sicilia.

Il nodo decisivo riguarda però l’autonomia economico-finanziaria. La Regione, rileva il parere, deve poter dimostrare che le risorse del fondo regionale destinato agli incentivi derivino esclusivamente da entrate proprie, tributarie o patrimoniali, e non da trasferimenti o compensazioni statali o sovranazionali. In presenza di questa condizione, la misura per l’occupazione potrebbe quindi non essere ricondotta ai limiti ordinari del de minimis, che fissano a 300 mila euro nell’arco di tre anni gli aiuti concedibili a una singola impresa. Il Cga precisa comunque che restano fuori dal parere eventuali adempimenti nei confronti della Commissione europea e possibili verifiche su altri profili di selettività della misura. Il sostegno previsto dalla norma regionale riguarda i datori di lavoro privati con unità produttive in Sicilia e consiste in contributi parametrati al costo annuale del personale assunto a tempo indeterminato nel triennio 2026-2028.

DAGNINO “RISULTATO SIGNIFICATIVO”

“Il riconoscimento da parte del Consiglio di giustizia amministrativa della sussistenza, per la Regione Siciliana, dei requisiti di autonomia istituzionale e procedurale individuati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel cosiddetto “caso Azzorre”, nonché della possibilità di verificare, in relazione alle singole misure, anche il requisito dell’autonomia finanziaria, rappresenta un risultato significativo e dalla forte portata innovativa”. Così l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino. “A ottant’anni dall’approvazione dello Statuto speciale, viene pienamente valorizzata la capacità della Regione di esercitare le proprie prerogative autonomistiche nella politica economica e fiscale, nel rispetto dell’ordinamento europeo. È una tappa fondamentale di un percorso nel quale ho sempre creduto, sostenuto con determinazione e lungimiranza dal presidente Schifani, che siamo sicuri consentirà, all’esito delle interlocuzioni con la Commissione europea, di aprire una nuova fase nella promozione della crescita dell’economia siciliana. Il parere del Cga apre infatti la strada alla possibilità che determinate misure regionali non siano qualificate come aiuti di Stato e, pertanto, con conseguente non applicazione della relativa disciplina europea. Non si tratta di una deroga alle regole dell’Unione, ma della corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea nei casi Azzorre e Paesi Baschi alle peculiarità costituzionali della Sicilia. Si apre così una prospettiva nuova, che rafforza la responsabilità della Regione e potenzia gli strumenti a disposizione del governo per sostenere gli investimenti, l’occupazione e la competitività del sistema produttivo siciliano”, conclude.

IL VIDEO