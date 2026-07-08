A Palermo presentato il 402° Festino di Santa Rosalia, “Una vita per la città” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Novità e sorprese non mancheranno neanche in questo 402esimo Festino di Santa Rosalia, presentato presso il palazzo Arcivescovile di Palermo. ‘Una vita per la città’ è lo slogan scelto per questa edizione del Festino, incentrato sull’idea di sviluppare un racconto – pensato dal direttore artistico Luca Pintacuda di Odd Agency – legato alla comunità cittadina ma proiettato verso una dimensione che sia universale. Nella cultura della convivenza uno dei principali fili conduttori che si ritroverà nelle architetture, nel disegno dei costumi e nei momenti di spettacolo che animeranno il racconto all’interno delle celebrazioni.

“Un festino – parola del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – improntato su una nuova creatività artistica e che ancor più degli altri guarda a una pluralità di eventi sparsi su tutta la città, perseguendo l’obiettivo dell’amministrazione dell’inclusione e del superamento delle disuguaglianze. Deve essere la festa dei palermitani, certamente numerosi, ma anche dei turisti rispetto ai quali registriamo un aumento, grazie a un’importante opera di campagna promozionale che ha reso il Festino un brand internazionale”.