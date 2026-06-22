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Usa-Iran, Cina auspica progressi nei colloqui

Redazione

Usa-Iran, Cina auspica progressi nei colloqui

Lun, 22/06/2026 - 21:04

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina spera che l’Iran e gli Stati Uniti mantengano “lo slancio nei negoziati” e “continuino a compiere sforzi concertati per ottenere progressi positivi nei colloqui”, come dichiarato dal portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

La Cina sostiene gli sforzi di mediazione compiuti dal Pakistan, dal Qatar e da altre parti, ha affermato Guo durante un briefing con la stampa, quando gli è stato chiesto di commentare i colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

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