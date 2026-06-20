Usa-Australia su Rai1 domina la prima serata con il 22,4% di share

(Adnkronos) – Il match dei Mondiali 2026 tra Usa e Australia, in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.384.000 spettatori, registrando il 22,4% di share. Calcio protagonista anche in seconda serata con 'Notti mondiali' che sulla rete ammiraglia ha ottenuto l’11,8% di share e 1.056.000 spettatori nella prima parte e il 12,4% di share e 653.000 spettatori nella seconda. Tornando alle prime serate Canale 5 si aggiudica la medaglia d'argento con la serie turca 'L'Erede' che ha conquistato 1.530.000 spettatori e il 13,4% di share mentre Rai3 con 'Sissi – La giovane imperatrice' ha registrato 816.000 spettatori e il 5,4% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'Indiana Jones e il tempio maledetto' che ha raccolto davanti al video 707.000 spettatori (5,2% share) mentre Rai2 con la serie 'Noi' ha intrattenuto 554.000 spettatori (4% share). Seguono La7 con 'Propaganda Live – Best' (378.000 spettatori, 3,4% share); Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (369.000 spettatori, 2,7% share) e Tv8 con 'I delitti del BarLume – E allora zumba!' (306.000 spettatori, 2,3% share). In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha registrato 4.307.000 spettatori (26,8%) mentre Rai1 con il pre partita Usa-Australia ha raggiunto 2.490.000 spettatori (16,6% share).

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