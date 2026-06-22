Truffa del finto finanziere nel Siracusano, arrestati padre e figlio

I Carabinieri della Stazione di Rosolini (Siracusa) hanno arrestato in flagranza di reato un 75enne e il figlio 36enne, catanesi, resisi responsabili di una truffa aggravata in danno di persona anziana. I due uomini, unitamente a un complice in corso d’identificazione, hanno contattato telefonicamente una 79enne di Rosolini e, fingendosi finanzieri, le hanno chiesto di raccogliere il denaro e i preziosi che custodiva in casa asserendo che i suoi documenti erano stati usati per noleggiare alcune auto coinvolte in diverse rapine e pertanto doveva essere fatto un controllo. Pochi minuti dopo la telefonata, il 36enne si presentava a casa dell’anziana e, spacciandosi per Finanziere, si faceva consegnare denaro contante per circa 550 euro e svariati monili in oro.I Carabinieri della Stazione di Rosolini, già impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, intervenivano immediatamente riuscendo a individuare non solo il 36enne, sorpreso con in mano la refurtiva, ma anche il padre che lo attendeva in auto.I due truffatori sono stati arrestati e la refurtiva restituita all’anziana signora. (LaPresse)