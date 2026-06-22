Sommatino. Si dimette il sindaco Salvatore Letizia: “Ritengo che le mie dimissioni siano un atto dovuto e di rispetto nei confronti della Città”

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha presentato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Lo ha annunciato nella sua pagina facebook. Questo il testo della nota:

” Oggi ho ufficialmente presentato le mie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato dalla carica di Sindaco del Comune di Sommatino. Ritengo che le mie dimissioni siano un atto dovuto e di rispetto nei confronti della Città di Sommatino che ritengo di avere amministrato con correttezza e serietà.

Pertanto, intendo difendermi e dimostrare la mia completa estraneità ai fatti che mi vengono contestati da libero cittadino e impedire ulteriori speculazioni politiche che non fanno altro che danneggiare l’immagine della mia Città che certamente non merita siffatte aggressioni mediatiche a dispetto del sacro principio di innocenza fino a prova contraria, ovvero fino sentenza definitiva e irrevocabile .

Desidero, inoltre sottolineare quanto sia stata significativa per me la mia esperienza da Sindaco e quanto io abbia apprezzato il lavoro svolto da chi mi ha collaborato nella Giunta e nel Consiglio Comunale. Desidero altresì, ringraziare il Segretario Comunale, il Capo Gabinetto i Dirigenti e tutti gli impiegati comunali per l’impegno profuso nell’attività amministrativa ed operativa nel territorio comunale e per il supporto ricevuto durante il mio mandato. Inoltre, ringrazio quanti mi hanno accordato la loro fiducia e mi sono vicini anche in questa assurda vicenda che mi viene contestata. Con stima e affetto Salvatore Letizia”.