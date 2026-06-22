Cadavere di un uomo rinvenuto in un’auto a Siracusa, indagini dei Carabinieri

Un uomo di circa 40 anni e’ stato rinvenuto senza vita all’interno di un’auto in contrada Muragliemele, zona rurale tra Floridia e Siracusa. La segnalazione e’ partita da alcuni automobilisti e passanti che avevano notato il veicolo e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l’uomo, tuttavia, non e’ stato possibile fare altro che constatarne il decesso. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Al momento non emergono elementi tali da indirizzare con certezza le indagini verso una specifica ipotesi e gli investigatori stanno verificando ogni possibile scenario. Gli esami disposti dall’autorita’ giudiziaria, a partire dall’ispezione del medico legale, dovranno fornire indicazioni sulle cause del decesso e stabilire se si sia trattato di una morte dovuta a cause naturali o se siano necessari ulteriori approfondimenti investigativi. (AGI)