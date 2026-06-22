Sicilia, Schifani: “Il mio governo guarda al futuro”

“Il mio governo guarda al futuro e alle sfide che attendono la Sicilia negli anni a venire. Stiamo ponendo le basi per una stagione di sviluppo che non si esaurisce in questa legislatura, ma che intendiamo proseguire con il massimo impegno nei prossimi anni per consolidare i risultati raggiunti e accompagnare l’Isola verso una crescita stabile e duratura”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo, a Catania, ai 100 anni di Confindustria etnea. “Penso, anzitutto, al termovalorizzatore che sorgerà nell’area industriale di Catania: un investimento interamente pubblico di quasi mezzo miliardo di euro che consentirà alla Sicilia di superare definitivamente la dipendenza dalle discariche – ha proseguito – Allo stesso modo, stiamo restituendo valore a un patrimonio storico e produttivo del territorio come le Terme di Acireale, chiuse e abbandonate da oltre dieci anni. Per la loro riqualificazione abbiamo già destinato 40 milioni di euro di risorse FSC, con l’obiettivo di rilanciare un polo di attrazione turistica, termale e occupazionale di grande importanza per l’intera area. Sono interventi che testimoniano una visione di sviluppo che guarda insieme alla crescita industriale, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio”. (Man/Adnkronos)