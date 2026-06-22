Il ministro Urso: “La Sicilia può diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell’Europa nel Mediterraneo”

“Credo che Catania finalmente possa davvero diventare la Milano del Sud perché potrà disporre di un aeroporto internazionale che con gli investimenti privati può giungere a competere anche con gli aeroporti di Milano”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, a Catania per la centesima assemblea pubblica di Confindustria etnea. “La Sicilia – ha aggiunto – può diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell’Europa nel Mediterraneo e così attrae sempre più turisti e investitori stranieri in questa regione e così anche sviluppare appieno la tecnologia green su cui già ha una leadership europea”. (ANSA).