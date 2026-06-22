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Il ministro Urso: “La Sicilia può diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell’Europa nel Mediterraneo”

Redazione 3

Il ministro Urso: “La Sicilia può diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell’Europa nel Mediterraneo”

Lun, 22/06/2026 - 12:01

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“Credo che Catania finalmente possa davvero diventare la Milano del Sud perché potrà disporre di un aeroporto internazionale che con gli investimenti privati può giungere a competere anche con gli aeroporti di Milano”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, a Catania per la centesima assemblea pubblica di Confindustria etnea. “La Sicilia – ha aggiunto – può diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell’Europa nel Mediterraneo e così attrae sempre più turisti e investitori stranieri in questa regione e così anche sviluppare appieno la tecnologia green su cui già ha una leadership europea”. (ANSA).

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