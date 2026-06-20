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Trema la Grecia, terremoto di magnitudo 5.8 a Creta

AdnKronos

Trema la Grecia, terremoto di magnitudo 5.8 a Creta

Sab, 20/06/2026 - 12:56

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato oggi nella zona sudoccidentale di Creta, in Grecia. Lo riferisce il Centro sismologico euro-mediterraneo spiegando che il sisma ha avuto un epicentro a 13 chilometri di profondità, a 69 chilometri a sud-ovest di Rethymno. Non si segnalano danni. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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