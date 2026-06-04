Sonia Bruganelli: “Donate gli organi”. L’appello dopo due mesi trascorsi in ospedale

(Adnkronos) – "Donate gli organi". È questo l'appello di Sonia Bruganelli lanciato sui social, tramite le Instagram stories, dopo aver trascorso due mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis, nata dal matrimonio con l'ex marito Paolo Bonolis. L'imprenditrice aveva condiviso la notizia del ricovero della figlia lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma. Bruganelli non ha mai reso noto il motivo del ricovero, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha subito un’operazione delicata. La giovane ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio. L'ex moglie di Bonolis ha prima ringraziato gli utenti per tutti i messaggi ricevuti, poi ha voluto lanciare un messaggio importante, frutto dalla sua permanenza in ospedale: "Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone. Io credo che, nel 2026, in un'epoca in cui tutto sta diventando sostituibile dall'intelligenza artificiale, l'unica cosa che non possiamo sostituire è il nostro corpo e quindi i nostri organi. Donarli credo sia un atto di civiltà e di rispetto per la vita". Durante il ricovero della figlia, Sonia Bruganelli si è fatta carico del dolore che si respira nei corridoi di un ospedale: "Silvia in questi due mesi ha conosciuto nuovi amici in un posto dove i bambini non dovrebbero vivere mai. In un posto dove ogni giorno le infermiere sono abituate a compiere le manovre più difficili e complicate sempre con un sorriso. In un posto dove ogni mamma diventa mamma di qualsiasi altro bambino per cercare di dare un po' di respiro a qualche mamma che si ritrova da sola". Un argomento che le sta molto a cuore: "È importante – ha aggunto Bruganelli – capire che nel disastro e nel dolore di una morte si può regalare una vita a tutti i bambini che ad oggi sono dentro l'ospedale". L'imprenditrice, in conclusione, ha sottolineato che la figlia non è stata sottoposta a un trapianto di cuore: "Ha subito un importante intervento, ma non un trapianto. Lo specifico per evitare illazioni".

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