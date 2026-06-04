Caltanissetta. Cefpas, Dipasquale: “Il sistema sanità piegato a interessi elettorali”

“Assunzioni, favori, appalti. Quanto messo nero su bianco dalla procura di Caltanissetta sulla gestione del Cefpas è un autentico trattato sul meccanismo malato che guida la sanità in Sicilia. Non si punta a migliorare il sistema, ad affrontarne i problemi ma a sfruttare poltrone e incarichi per tornaconto elettorale e personale”. Lo dice il deputato del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, che sulla gestione del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione, e sulle procedure di assunzione nell’ente, aveva presentato una interrogazione a Sala d’Ercole, seguita da un esposto in Procura. “I fatti contestati – precisa Dipasquale – sono precedenti all’ultima raffica di assunzioni oggetto dei miei interventi ma le modalità mi paiono le stesse che ho denunciato. Quello che emerge, stando all’impianto accusatorio della Procura, è un vero e proprio patto corruttivo sulla pelle della sanità siciliana. Per questo non bastano le commissioni di verifica e inchiesta messe su in fretta dall’assessorato e solo quando non è più possibile mettere la polvere sotto il tappeto”. (ITALPRESS).