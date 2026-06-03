San Cataldo. Al via i lavori per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Valentino Mazzola”

SAN CATALDO. Giornata importante per lo sport e per i giovani: l’ha definita così il sindaco Gioacchino Comparato che ha annunciato di aver proceduto ad un sopralluogo per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale Valentino Mazzola alla presenza dei tecnici comunali e della ditta Penta Costruzioni.

A febbraio era stata annunciata l’aggiudicazione, ora i cantieri hanno aperto i battenti. Con un investimento di 600.000 euro, l’intervento trasformerà la struttura grazie ad un nuovo manto in erba, spogliatoi rinnovati, recinzioni più sicure, adeguamenti edilizi e impiantistica.

Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio: dopo aver rifatto l’illuminazione con i fondi PNRR, continuiamo a investire sul futuro dei nostri ragazzi e dello sport locale. Il sindaco ha ringraziato l’ufficio tecnico e l’Ing. Alfredo Ragolia per l’impegno e la dedizione quotidiana.