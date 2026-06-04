Migranti, 47 soccorsi dall’equipaggio di Humanity 1 nella zona SAR maltese: tra loro anche neonati e bimbi

Un gommone con 47 migranti è stato soccorso ieri pomeriggio dall’equipaggio di Humanity 1 nella zona di ricerca e soccorso maltese. “Quando li abbiamo raggiunti – spiegano da Sos Humanity – uno dei tubi si stava già sgonfiando e l’imbarcazione rischiava di affondare”. A bordo della carretta del mare anche 15 tra neonati, bambini e adolescenti. “Per loro una doppia minaccia – spiegano i soccorritori -: annegare o essere riportati con la forza in Libia, un luogo dove rischiano torture e violenze”. Nei giorni scorsi l’equipaggio di Humanity 1 ha notato una “forte presenza” della Guardia costiera libica, che “in due occasioni ha intercettato illegalmente le imbarcazioni”, poco prima dell’arrivo di Humanity 1 sul posto. “La situazione attuale nel Mediterraneo centrale è inaccettabile – dice l’ong -. Il destino di coloro che cercano protezione, e soprattutto dei bambini, non deve mai essere una corsa contro il tempo per annegare e la deportazione”. (Adnkronos)