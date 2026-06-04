Scontro tra auto e camion sulla 106 jonica nel cosentino: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Ancora sangue sulla Strada statale 106, in provincia di Cosenza. Un incidente mortale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, a Corigliano Rossano, coinvolgendo un camion e un'auto. Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui uno in maniera grave. La vittima è un uomo di circa 50 anni, originario di Acri, deceduto durante il trasporto in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Una seconda persona coinvolta ha riportato ferite lievi, mentre una terza persona, le cui condizioni sono apparse più serie, si trova al momento sotto osservazione. Sul luogo dell'incidente, la Polizia stradale, al lavoro per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti dell'area interessata dall'incidente e il personale Anas. La Strada statale 106 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 12,530.

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