Roma, accoltella e uccide vicino durante una lite: fermato 18enne

(Adnkronos) – Una lite tra vicini è degenerata in omicidio. E’ accaduto in un condominio di via Villastellone a Roma e sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, ad accoltellare il vicino al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano, poi fermato dalla polizia intervenuta sul posto.

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