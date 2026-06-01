Caltanissetta, Radici di libertà: mercoledì 3 giugno una grande festa delle scuole siciliane per la premiazione del concorso

Il Teatro Margherita di Caltanissetta si prepara ad accogliere un’esplosione di colori, entusiasmo e grandiosa energia. Il prossimo mercoledì, 3 giugno 2026, la cornice teatrale ospiterà la cerimonia di premiazione di “Radici di Libertà: Tra Storia Nazionale e Autonomia Siciliana. LXXX anniversario dello Statuto della Regione Siciliana e del Referendum istituzionale che segna la nascita della Repubblica”, il concorso regionale lanciato lo scorso febbraio dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna e patrocinato dal Comune di Caltanissetta. Nato in occasione dell’ottantesimo anniversario del Referendum istituzionale che scelse la Repubblica e della firma dello Statuto di Autonomia della Regione Siciliana, il concorso ha lanciato sin da subito una scommessa ambiziosa: alle studentesse e agli studenti siciliani è stato chiesto di prendere le proprie radici storiche, scavare nel terreno profondo della propria identità e capire cosa significhino oggi, nella vita di tutti i giorni, concetti complessi come libertà e autonomia.b“Attraverso questo concorso, le giovani generazioni sono state chiamate a riflettere sui valori fondanti della nostra Repubblica e sul significato dell’Autonomia siciliana, trasformando la conoscenza della storia in uno strumento per costruire il futuro – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto -. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere tutte quelle iniziative che promuovono cultura, partecipazione e senso di appartenenza, nella convinzione che investire nell’educazione significhi investire nel futuro della nostra comunità e dell’intera Sicilia”.bLa cerimonia del 3 giugno, sarà l’occasione per celebrare le idee, il talento e la voce di questi giovani “progettisti” del futuro. Durante la mattinata verranno assegnati i premi principali ai primi tre classificati per ciascun ordine e grado di istruzione, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado. A questi riconoscimenti si aggiungeranno tre Menzioni Speciali, conferite a quei lavori che hanno saputo distinguersi per l’eccezionale impatto emotivo e per la lungimiranza della loro visione sul domani del territorio siciliano. “Rivolgo il mio più sincero apprezzamento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna nella persona della dirigente Viviana Assenza per aver promosso un percorso formativo capace di coniugare memoria storica, cittadinanza attiva e consapevolezza delle proprie radici – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto -. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso. Un plauso speciale va alle ragazze e ai ragazzi che, con impegno, creatività e sensibilità, hanno saputo interpretare temi così importanti, dimostrando che la scuola continua a essere il presidio più autentico di formazione della coscienza civica e democratica”. “L’iniziativa – si legge nel bando di concorso – si configura quale osservatorio d’elezione per l’analisi dei complessi equilibri tra identità locale, autogoverno e coesione nazionale. Questo anniversario deve superare la dimensione puramente commemorativa di mera ricorrenza cronologica per promuovere una riflessione critica e multidisciplinare, una vera opportunità di rigenerazione culturale”. In attesa della cerimonia, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna rivolge un sentito ringraziamento a tutta la comunità scolastica: dai dirigenti ai docenti-tutor che hanno accompagnato i ragazzi con immensa passione in questo viaggio e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti che hanno reso viva questa iniziativa. Saranno proprio loro a dare sul palco del Teatro Margherita, la prova concreta che le radici della nostra libertà continuano a produrre frutti, idee e visioni coraggiose.