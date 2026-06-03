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Roland Garros, Berrettini in lacrime costretto al ritiro. Arnaldi lo abbraccia, il pubblico applaude

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Roland Garros, Berrettini in lacrime costretto al ritiro. Arnaldi lo abbraccia, il pubblico applaude

Mer, 03/06/2026 - 23:11

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(Adnkronos) – Per Matteo Berrettini non c'è pace. L'azzurro è costretto a ritirarsi dai quarti del Roland Garros contro Matteo Arnaldi oggi, mercoledì 3 giugno. Durante il secondo set, l'azzurro ha accusato un problema alla gamba sinistra e ha rallentato la sua iniziativa, limitandosi – per diversi minuti – a contenere i danni. Poi, dopo il terzo game del secondo parziale, l'azzurro ha chiesto un time-out medico e l'intervento del fisioterapista.  Tornato in campo, Berrettini ci ha provato inizialmente, ma è poi tornato a faticare per un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. A quel punto anche il suo angolo – a cominciare dai coach Alessandro Bega e Thomas Enqvist – gli ha consigliato di gettare la spugna. Matteo ci ha pensato e si è fermato, cercando di ritrovare le forze per provarci ancora. Però, nulla. Alla fine, è stato costretto al ritiro. In semifinale, contro Flavio Cobolli, andrà così Matteo Arnaldi, che in maniera sportiva e fraterna ha chiesto l'applauso del pubblico per Berrettini.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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