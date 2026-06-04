Novantenne perde la vita in un tragico rogo verificatosi nel Messinese

Tragica fine per un novantenne morto carbonizzato in occasione di un vasto incendio scoppiato in contrada Catello Stefana di Gioiosa Marea, nel Messinese. Il corpo senza vita dell’anziano è stato recuperato dopo che le fiamme hanno percorso circa sette ettari di territorio, abbattendo un intero uliveto e avvicinandosi pericolosamente ad alcune case.

Il rogo, avanzato rapidamente attraverso la vegetazione e i terreni agricoli, non ha lasciato scampo al novantenne che è stato avvolto mortalmente dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo alcuno.