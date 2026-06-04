Salute

Novantenne perde la vita in un tragico rogo verificatosi nel Messinese

Redazione 1

Novantenne perde la vita in un tragico rogo verificatosi nel Messinese

Gio, 04/06/2026 - 00:00

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Tragica fine per un novantenne morto carbonizzato in occasione di un vasto incendio scoppiato in contrada Catello Stefana di Gioiosa Marea, nel Messinese. Il corpo senza vita dell’anziano è stato recuperato dopo che le fiamme hanno percorso circa sette ettari di territorio, abbattendo un intero uliveto e avvicinandosi pericolosamente ad alcune case.

Il rogo, avanzato rapidamente attraverso la vegetazione e i terreni agricoli, non ha lasciato scampo al novantenne che è stato avvolto mortalmente dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo alcuno.

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